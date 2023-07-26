Adana'da dev uyuşturucu operasyonu düzenlendi!

Adana'da bir tırda 41 kilo 500 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Adana'da dev uyuşturucu operasyonu düzenlendi!
Adana'da tırda 41 kilo 500 gram eroin ele geçirildi
Süleyman Daban Süleyman Daban
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Merkez Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yol kenarında bekleyen yabancı plakalı tırdan şüphelendi.

Araçta narkotik dedektör köpeği "Hulk" ile arama yapan ekipler, dorsenin soğutucu bölümüne gizlenmiş paketlerde 41 kilo 500 gram eroin buldu.

Gözaltına alınan tır sürücüsü Bülent Y. (51), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de çalışma hakkında bilgi aldığı ekipleri tebrik etti.

6,5 kilogram kokain ele geçirildi! Bakın uyuşturucuyu nasıl gizlemişler...6,5 kilogram kokain ele geçirildi! Bakın uyuşturucuyu nasıl gizlemişler...Gündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

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