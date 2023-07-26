6,5 kilogram kokain ele geçirildi! Bakın uyuşturucuyu nasıl gizlemişler...

İstanbul Havalimanı'nda Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından operayson gerçekleştirildi.

İstanbul Havalimanı'ndaki kritik operasyonda, 6,5 kilogram kokain ele geçirildi. Operasyonun detaylarıyla ilgili Ticaret Bakanlığından açıklama yapıldı.

Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele amacıyla yürütülen risk analizi kapsamında, ekipler, Kolombiya'dan gelen yolcu uçağındaki bir kişiden şüphelendi.

Kişinin üst aramasını yapan ekipler, herhangi bir soruna rastlamadı. Buna karşın kişinin x-ray taramasına sevk edilen valizinde şüpheli yoğunluklar tespit edildi.

UYUŞTURUCUYU KAĞIT RULOLARA GİZLEMİŞLER!

Ekipler, valizde fiziki arama yaparken eşyalar arasına gizlenmiş rulolarla karşılaştı. Valizde her pakette 4 rulo olmak üzere toplam 12 kağıt rulo olduğu görüldü.

X-ray cihazında görünmesini engellemek amacıyla yazar kasa rulolarına konulan bu ruloların alüminyum ambalajlara sarıldığı ve içinde toz maddeler bulunduğu tespit edildi.

Yapılan test sonucu bu maddelerin kokain cinsi uyuşturucu olduğu anlaşıldı. Söz konusu maddelerin toplam ağırlığı 6,5 kilogram çıktı.

Gaziosmanpaşa Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.