Adana’da düğünde gelin ve damat tarafları arasında oyun oynamak yüzünden kavga çıktı

Adana'da düğünde gelin ve damat tarafları arasında oyun oynamak yüzünden çıkan kavga sokağa taştı. O anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.

Adana’da düğünde gelin ve damat tarafları arasında oyun oynamak yüzünden kavga çıktı
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Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

ADANA’DA GELİN VE DAMAT TARAFLARI BİRBİRİNE GİRDİ!

İddiaya göre, dün gece düğün salonunda gelin ve damat tarafları arasında oyun oynamak yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga bir türlü bitmeyince sokağa taşarken, sokakta da gelin ve damat tarafları birbirine girdi. Gelin de düğün salonundan çıkarak kavgayı önlemeye çalıştı. Bu anlar ise cep telefonu ile anbean görüntülendi. Kavga bir süre sonra, araya girenler ve polis tarafından sonlandırıldı.

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