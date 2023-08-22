Traktör şarampole yuvarlandı, altında kaldı! Bursalı çiftçi hayatını kaybetti

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde traktör altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.

Traktör şarampole yuvarlandı, altında kaldı! Bursalı çiftçi hayatını kaybetti
Son Güncelleme:

Edinilen bilgiye göre olay Subaşı köyünde meydana geldi. Yenişehir’e traktörü ile buğday satmaya giden Mehmet Özel (55), köy dönüşü traktörünü Subaşı köprüsü yakınlarında şarampole devirdi.

Traktör şarampole yuvarlandı, altında kaldı! Bursalı çiftçi hayatını kaybetti - Resim : 1

TRAKTÖR ŞARAMPOLE YUVARLANDI, ALTINDA KALDI! BURSALI ÇİFTÇİ HAYATINI KAYBETTİ!

Traktör altında kalan ve ağır yaralanan Mehmet Özel, önce Yenişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Daha sonra Bursa’ya sevk edilen Özel hayatını kaybetti.


Mehmet Özel Subaşı köyünde toprağa verilecek

Traktör şarampole yuvarlandı, altında kaldı! Bursalı çiftçi hayatını kaybetti - Resim : 2

14 yaşındaki kız dedesini bıçakladı! Savunması kan dondurdu14 yaşındaki kız dedesini bıçakladı! Savunması kan dondurduYurt
# hayatını kaybetti # traktör # kaza # bursa
Çok Okunanlar
SON DAKİKA: Deprem mi oldu?
SON DAKİKA: Deprem mi oldu?
22 Ağustos gününe altın fiyatları nasıl başladı? Kura göre altın fiyatları...
22 Ağustos gününe altın fiyatları nasıl başladı? Kura göre altın fiyatları...
22 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
22 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
Metorolojiden alınan bilgilere göre 22 Ağustos günü hava durumu raporu! Bazı illere sağanak uyarısı
Metorolojiden alınan bilgilere göre 22 Ağustos günü hava durumu raporu! Bazı illere sağanak uyarısı
O şehirde tam 560 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
O şehirde tam 560 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
Öne Çıkanlar CHP’de HDP Kavgası! Delege Salondan Kovuldu! - Ulusal Kanal Haber CHP’de HDP Kavgası! Delege Salondan Kovuldu! - Ulusal Kanal Haber Dünyanın en yüksek barajı 2023 listesi açıklandı! İşte Türkiye'den listeye giren 2 baraj Dünyanın en yüksek barajı 2023 listesi açıklandı! İşte Türkiye'den listeye giren 2 baraj