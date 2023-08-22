Traktör şarampole yuvarlandı, altında kaldı! Bursalı çiftçi hayatını kaybetti
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde traktör altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay Subaşı köyünde meydana geldi. Yenişehir’e traktörü ile buğday satmaya giden Mehmet Özel (55), köy dönüşü traktörünü Subaşı köprüsü yakınlarında şarampole devirdi.
TRAKTÖR ŞARAMPOLE YUVARLANDI, ALTINDA KALDI! BURSALI ÇİFTÇİ HAYATINI KAYBETTİ!
Traktör altında kalan ve ağır yaralanan Mehmet Özel, önce Yenişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Daha sonra Bursa’ya sevk edilen Özel hayatını kaybetti.
Mehmet Özel Subaşı köyünde toprağa verilecek
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