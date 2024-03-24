Adana'da feci kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Adana'nın Seyhan ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. 78 yaşındaki Hızır Şanlıtürk'ün kullandığı motosiklet devrilirken talihsiz adam kazada hayatını kaybetti.

Adana'da feci kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Editör: Yasin Kerim Aşan

Adana'nın Seyhan ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Turhan Cemal Beriker Bulvarı oldu.

Edinilen bilgiye göre, 78 yaşındaki Hızır Şanlıtürk'ün kullandığı 01 HU 491 plakalı motosiklet seyir halindeyken devrildi. Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede, Hızır Şanlıtürk'ün hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Şanlıtürk'ün cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# adana # trafik kazası # seyhan
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