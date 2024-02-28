Adana'da sahte içki operasyonu

Yurt genelinde sahte içkinin ticaretinin engellenmesi için çalışmalar sürüyor. Adana'nın Karataş ilçesinde de bu doğrultuda ekipler tarafından önemli bir operasyona imza atıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karataş ilçesindeki bir evde sahte içki üretildiğini belirledi. Söz konusu adrese baskın yapılırken, ekipler aramalarda 512 litre sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler buldu.

Ele geçirilen sahte içkiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı.