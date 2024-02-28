Adana'da sahte içki operasyonu

Adana'nın Karataş ilçesinde bir evde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Yapılan baskında 512 litre sahte içki ele geçirlirken 1 kişi de gözaltına alındı.

Adana'da sahte içki operasyonu
Editör: Yasin Kerim Aşan

Yurt genelinde sahte içkinin ticaretinin engellenmesi için çalışmalar sürüyor. Adana'nın Karataş ilçesinde de bu doğrultuda ekipler tarafından önemli bir operasyona imza atıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karataş ilçesindeki bir evde sahte içki üretildiğini belirledi. Söz konusu adrese baskın yapılırken, ekipler aramalarda 512 litre sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler buldu.

Ele geçirilen sahte içkiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# adana # sahte içki # operasyon
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