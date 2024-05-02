Adana'da üretim tesisinde yangın

Yangın, Adana’da Tarsus ilçesinde meydana geldi. Motosiklet fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Adana'da üretim tesisinde yangın
Editör: Yağmur Biçen

Alınan bilgiye göre, Tarsus yolu üzerinde bulunan motosiklet fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek fabrikanın büyük bir bölümünü etkisi altına aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# yangın # fabrika # üretim tesisi
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