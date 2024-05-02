Ehliyetsiz sürücüsü fren yerine gaza bastı! Biri ağır 5 kişi yaralandı

Adana'da ehliyetsiz sürücü fren yerine gaza basınca araç kahvehaneye girdi. Kazada biri ağır 5 kişi yaralandı.

Ehliyetsiz sürücüsü fren yerine gaza bastı! Biri ağır 5 kişi yaralandı
Ehliyetsiz sürücüsü fren yerine gaza bastı! Biri ağır 5 kişi yaralandı
Editör: Uğur Çam

Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesinde Kiremithane Mahallesi'nde gerçekleşen olayda ehliyetsiz sürücünün yaptığı hata korkunç sonuçlar doğurdu. 

Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü M.T., otomobili park ederken fren pedalı yerine gaz pedalına basınca cadde üzerinde bulunan kahvehaneye girdi. Panikleyen sürücü gaz pedalını bırakmayınca dışarıda ve içeride oturan 5 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazaya şahit olan Ali Barut şunları söyledi:

"Araç burada park halindeyken, arkadaş ehliyetsiz bir şekilde aracı çalıştırıp bir anda panik yapınca gaz ve fren pedalının yerini karıştırıp kahvehaneye girdi. Araç içeri girerken yerdeki betona tekerini vurunca lastiği patladı. Böylelikle araç sağa doğru dönünce kahvehanenin dışında önüne geleni süpürdü, sağ köşeye kadar gitti, orada da betona vurunca durdu. İlk başta bir kendimize gelemedik, suikast gibi bir şey olduğunu düşündük. Bu durumda olunca tüm insanlar panik içinde kaldı. Yaralıların olduğunu görünce daha da panik olduk, aracın altında kalan, ezilen var mı diye otomobile koştuk. Çok şükür öyle bir durum olmadı fakat 4 arkadaşımız hafif yaralandı, bir arkadaşımız ağır yaralandı."
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Kaynak: Unews

# ehliyetsiz sürücü # kaza # adana
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