Ehliyetsiz sürücüsü fren yerine gaza bastı! Biri ağır 5 kişi yaralandı

Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesinde Kiremithane Mahallesi'nde gerçekleşen olayda ehliyetsiz sürücünün yaptığı hata korkunç sonuçlar doğurdu.

Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü M.T., otomobili park ederken fren pedalı yerine gaz pedalına basınca cadde üzerinde bulunan kahvehaneye girdi. Panikleyen sürücü gaz pedalını bırakmayınca dışarıda ve içeride oturan 5 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazaya şahit olan Ali Barut şunları söyledi: