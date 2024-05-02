Mardin'de zincirleme trafik kazası

Kaza, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde meydana geldi. 5 otomobil ve 1 transit aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Mardin'de zincirleme trafik kazası
Editör: Yağmur Biçen
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Alınan bilgilere göre, Fırat Mahallesi mevkiinde seyir halindeki plakası belirlenemeyen otomobil, plakası belirlenemeyen 4 otomobil ve 1 transit araçla çarpıştı. Zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Yaralı, Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Sokak ortasında dehşetSokak ortasında dehşetYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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