Sokak ortasında dehşet

Dehşet, Çorum'da yaşandı. Sokak ortasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Sokak ortasında dehşet
Editör: Yağmur Biçen
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Olay, Kale Mahallesi Şeyh Eyüp Sokak’ta yaşandı.

Alınan bilgiye göre, B.Y. (22) ile G.Y. (16) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine B.Y., vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. Yaralı şahıs kavgayı gören vatandaşların yardımı ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis ekipleri bıçaklama olayına karıştıktan sonra olay yerinden otomobil ile kaçan G.Y. hakkında yakalama çalışması başlattı.

Heimlich manevrası bir kez daha hayat kurtardıHeimlich manevrası bir kez daha hayat kurtardıYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Çorum # bıçaklı yaralama # kavga # saldırı
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