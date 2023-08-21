Adana'da yediemin hırsızları! Yedieminden motosiklet çalan 4 kişi yakalandı

Adana’da terk edilen yediemin deposundan motosiklet çaldığı öne sürülen 4 kişi yakalanırken, 1'i tutuklandı.

Adana'da yediemin hırsızları! Yedieminden motosiklet çalan 4 kişi yakalandı

Merkez Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki yediemin otoparkı, bir süre önce sorumluları tarafından terk edildi.

Adana'da yediemin hırsızları! Yedieminden motosiklet çalan 4 kişi yakalandı - Resim : 1

21 MOTOSİKLET ÇALMIŞLAR!

Bu durumu fark eden hırsızlar, otoparka çekilen otomobillerin parçalarını, motosiklet ve elektrikli bisikletleri çalmaya başladı. Konuyla ilgili ihbar alan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otopark çevresinde önlem aldı. Gece saatlerinde otoparka gelen hırsızlık şüphelisi M.A. (36), B.H. (37), H.H. (24) ile A.K. (37), polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis, şüphelilerin gidon kilitlerini kırdığı 21 motosiklet ve elektrikli bisikleti de boş arsada buldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da yediemin hırsızları! Yedieminden motosiklet çalan 4 kişi yakalandı - Resim : 2

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