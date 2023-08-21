Mersin'de 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Mersin'de arama yapılan tırda 2 kilo 950 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların eylemlerinin deşifre edilmesi ve suç unsurları ile birlikte yakalanmaları amacıyla yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde, bazı şahısların karayoluyla uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Mersin-Adana otoban uygulama noktasında önlem alan ekipler, tespit edilen tırı durdurarak, arama yaptı. Narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı aramada, tırın çekici kısmında 115 paket gümrük kaçağı sigara ile dorsede bulunan soğutucu kısmının elektronik paneli arkasına zulalanmış vaziyette 4 paket halinde 2 kilo 950 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.D. ile İ.A. işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.