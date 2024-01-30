Adıyaman OSB ayağa kalkmaya çalışıyor



Adıyaman’ın Orgnaize Sanayi Bölgesi 6 Şubat depremlerinden olumsuz etkilendi. Geçen bir yıllık sürede 2 fabrika kapandı. 3-4 fabrika da satışa çıkarıldı.



Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Çelenk, son durumu Ulusal Kanal'a değerlendirdi. İlk talebi düşük faizli kredi oldu.



6 Şubat depreminden bu yana Adıyaman'dan 20 bin kişi yurt dışına gitti. Sanayi bölgesinde çalışan 650 işçi hayatını kaybetti. Eskiye dönmeleri zaman alacak. İşçi sıkıntısı barınma sorunu ile çözülecek.



Organize Sanayi bölgesinde hasar alan 4-5 bina hala yapım aşamasında. Adıyaman Organize Sanayi bölgesinden 20 ülkeye ihracat yapılıyor. Özellikle Irak pazarında söz sahibi konumunda. Sektör temsilcileri devlet desteği istiyor.



