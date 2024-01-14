Afyonkarahisar'da Deprem Oldu!

Kandilli Rasathanesi açıkladı, Afyonkarahisar'da 3.3 büyüklüğünde deprem oldu. Gerçekleşen depremin derinliği ise 3.0 kilometredir. İşte Kandilli'nin yaptığı paylaşım...

Afyonkarahisar'da Deprem Oldu!
Afyonkarahisar'da deprem oldu!
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Kandilli Rasathanesi X üzerinden duyurdu, Afyonkarahisar'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gerçekleşen depremin derinliği ise 3.0 kilometre olarak belirlendi. Deprem, 13 Ocak 23:50'de meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medyadan paylaştığı Afyonkarahisar deprem paylaşımı ise şu şekildedir;

Afyonkarahisar'da Deprem

Gerçekleşen depremi konumu ise buradadır;

Kandilli Açıkladı, Akdeniz'de Deprem OlduKandilli Açıkladı, Akdeniz'de Deprem OlduYaşam
# Afyonkarahisar # deprem
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