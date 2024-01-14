Afyonkarahisar'da deprem oldu!

Kandilli Rasathanesi X üzerinden duyurdu, Afyonkarahisar'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gerçekleşen depremin derinliği ise 3.0 kilometre olarak belirlendi. Deprem, 13 Ocak 23:50'de meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medyadan paylaştığı Afyonkarahisar deprem paylaşımı ise şu şekildedir;

Afyonkarahisar'da Deprem

Gerçekleşen depremi konumu ise buradadır;