Afyonkarahisar'da Deprem Oldu!
Kandilli Rasathanesi açıkladı, Afyonkarahisar'da 3.3 büyüklüğünde deprem oldu. Gerçekleşen depremin derinliği ise 3.0 kilometredir. İşte Kandilli'nin yaptığı paylaşım...
Kandilli Rasathanesi X üzerinden duyurdu, Afyonkarahisar'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gerçekleşen depremin derinliği ise 3.0 kilometre olarak belirlendi. Deprem, 13 Ocak 23:50'de meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medyadan paylaştığı Afyonkarahisar deprem paylaşımı ise şu şekildedir;
Afyonkarahisar'da Deprem
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 13, 2024
KADIKOY-CAY (AFYONKARAHISAR) https://t.co/hXYZ9ORuS1
13.01.2024, 23:50:31 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 3.0 km#Kandilli
Gerçekleşen depremi konumu ise buradadır;
# Afyonkarahisar # deprem