Kandilli Açıkladı, Akdeniz'de Deprem Oldu
Kandilli Rasathanesi X üzerinden açıkladı. Akdeniz'in Girit Adası açıklarında deprem meydana geldi. Gerçekleşen depremin büüyklüğü ise 3.5 olarak tespit edildi.
Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Akdeniz'in Girit Adası yakınlarında deprem oldu. Gerçekleşen depremin büyüklüğü ise 3.5 olarak kaydedildi. Depremin derinliği ise 20,03 olarak tespit edildi. 08:55'te gerçekleşen depremin X paylaşımı ise aşağıdaki gibidir.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 13, 2024
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) https://t.co/xqGV5hj70t
13.01.2024, 08:55:48 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 20.3 km#Kandilli