Kandilli Açıkladı, Akdeniz'de Deprem Oldu

Kandilli Rasathanesi X üzerinden açıkladı. Akdeniz'in Girit Adası açıklarında deprem meydana geldi. Gerçekleşen depremin büüyklüğü ise 3.5 olarak tespit edildi.

Kandilli Açıkladı, Akdeniz'de Deprem Oldu
Kandilli Açıkladı, Akdeniz'de Deprem Oldu
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Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Akdeniz'in Girit Adası yakınlarında deprem oldu. Gerçekleşen depremin büyüklüğü ise 3.5 olarak kaydedildi. Depremin derinliği ise 20,03 olarak tespit edildi. 08:55'te gerçekleşen depremin X paylaşımı ise aşağıdaki gibidir.

Bolu'da Deprem Oldu!Bolu'da Deprem Oldu!Yurt
# deprem # akdeniz
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