Kandilli Açıkladı, Akdeniz'de Deprem Oldu

Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Akdeniz'in Girit Adası yakınlarında deprem oldu. Gerçekleşen depremin büyüklüğü ise 3.5 olarak kaydedildi. Depremin derinliği ise 20,03 olarak tespit edildi. 08:55'te gerçekleşen depremin X paylaşımı ise aşağıdaki gibidir.