Bolu'da Deprem Oldu!
AFAD sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu, Bolu'da deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3.6 olarak kaydedildi. AFAD'ın X'ten paylaştığı deprem raporu ise ayrıntılarda bulunuyor.
AFAD X'ten duyurdu, Bolu'da deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3.6 olarak kaydedildi. Deprem, Bolu'nun merkez ilçesinde meydana geldi. Depremin derinliği ise 9 olarak tespit edildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 12, 2024
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Merkez (Bolu)
Tarih:2024-01-12
Saat:23:59:09 TSİ
Enlem:40.89056 N
Boylam:31.66889 E
Derinlik:9.08 km
Detay:https://t.co/RRhmHcR2c1@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi