Bolu'da Deprem Oldu!

AFAD sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu, Bolu'da deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3.6 olarak kaydedildi. AFAD'ın X'ten paylaştığı deprem raporu ise ayrıntılarda bulunuyor.

Bolu'da Deprem Oldu!
Bolu'da deprem oldu
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AFAD X'ten duyurdu, Bolu'da deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3.6 olarak kaydedildi. Deprem, Bolu'nun merkez ilçesinde meydana geldi. Depremin derinliği ise 9 olarak tespit edildi.

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# deprem # bolu # AFAD
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