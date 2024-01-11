Afganistan'da 6.3 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Afganistan'da 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu deprem, 4 ülkeden hissedildi.

Afganistan'da 6.3 Büyüklüğünde Deprem Oldu
Afganistan'da 6.3 Büyüklüğünde Deprem Oldu
Son Güncelleme:

Afganistan'ın Hindikuş bölgesinde 6.3 büyüklüğünde deprem oldu. Gerçekleşen deprem Pakistan, İran, Türkmenistan ve Tacikistan'dan da hissedildi.  Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, Afganistan’ın Badakhshan vilayetinin Hindukuş bölgesinde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Afganistan'da 6.3 Büyüklüğünde Deprem

Afganistan'da 6.3 Büyüklüğünde Deprem

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Afganistan’ın Badakhshan vilayetinin Hindukuş bölgesinde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin, yerel saatle 13.50’de Feyzabad ilçesinin 60 kilometre güneyindeki Jurm köyünde, yerin 201 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi. Deprem başkent Kabil başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

EMSC, depremin ardından yaşanabilecek artçı sarsıntılar konusunda uyarıda bulundu.

Bugün Nerede Deprem Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne Göre Yaşanan Depremler Hangileri? 11 Ocak 2024 Günü Yaşanan Son Depremler...Bugün Nerede Deprem Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne Göre Yaşanan Depremler Hangileri? 11 Ocak 2024 Günü Yaşanan Son Depremler...Yurt
# deprem # Afganistan
Çok Okunanlar
Bugün Nerede Su Kesintisi Yaşanacak? 5 İlçede Saatler Sürecek!
Bugün Nerede Su Kesintisi Yaşanacak? 5 İlçede Saatler Sürecek!
İstanbullular Dikkat! İSKİ İstanbul'da Barajların Oranlarını Duyurdu!
İstanbullular Dikkat! İSKİ İstanbul'da Barajların Oranlarını Duyurdu!
İŞKUR Açıkladı! O Meslek Sahipleri İşsiz Kalmıyor
İŞKUR Açıkladı! O Meslek Sahipleri İşsiz Kalmıyor
BEDAŞ'tan O İlçelere Uyarı! Elektrik Saatlerce Gelmeyecek!
BEDAŞ'tan O İlçelere Uyarı! Elektrik Saatlerce Gelmeyecek!
Celal Şengör Açıkladı! O 3 Kitabı Mutlaka Okuyun...
Celal Şengör Açıkladı! O 3 Kitabı Mutlaka Okuyun...
Öne Çıkanlar Mansur Yavaş Ankara'yı bırakıyor mu? İlçe seçimlerinde kavga! │Gün Ortası -Tolgahan Erdoğan #canlı Mansur Yavaş Ankara'yı bırakıyor mu? İlçe seçimlerinde kavga! │Gün Ortası -Tolgahan Erdoğan #canlı Sabah Akşam Yiyin Kilo Aldırmıyor! Bağırsakların Motorini Tatlı Patates Tarifleri Sabah Akşam Yiyin Kilo Aldırmıyor! Bağırsakların Motorini Tatlı Patates Tarifleri