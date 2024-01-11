Afganistan'da 6.3 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Afganistan'ın Hindikuş bölgesinde 6.3 büyüklüğünde deprem oldu. Gerçekleşen deprem Pakistan, İran, Türkmenistan ve Tacikistan'dan da hissedildi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, Afganistan’ın Badakhshan vilayetinin Hindukuş bölgesinde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Afganistan'da 6.3 Büyüklüğünde Deprem

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Afganistan’ın Badakhshan vilayetinin Hindukuş bölgesinde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin, yerel saatle 13.50’de Feyzabad ilçesinin 60 kilometre güneyindeki Jurm köyünde, yerin 201 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi. Deprem başkent Kabil başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

EMSC, depremin ardından yaşanabilecek artçı sarsıntılar konusunda uyarıda bulundu.