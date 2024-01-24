Ağrı'da feci trafik kazası! 11 kişi yaralandı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde feci bir trafik kazası yaşandı. Yolcu otobüsü ile kamyonetin karıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

Ağrı'da feci trafik kazası! 11 kişi yaralandı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Ağrı-Van kara yolunun Tutak ilçesi Suvar Kavşağı mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ş.A'nın kullandığı 34 GLA 664 plakalı yolcu otobüsü ile aynı istikamette giden M.Ç'nin kullandığı 27 ANB 092 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kaza sonrası otobüs, refüjdeki yön levhası direğine çarpıp durdu. Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyonet sürücüsü ile otobüsteki 10 yolcu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Tutak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavileri yapılan yolculardan 6'sı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğerleri ise Patnos Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# ağrı # trafik kazası
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