Ağrı'da Üretilen Çantalar Yurt Dışına İhraç Ediliyor

İstanbul'dan Ağrı'ya taşınan iş insanı bölgedeki istihdamı artırmak adına kurduğu çanta fabrikasıyla yatırımcılara örnek oldu.

Ailesiyle kadın çantaları üzerine üretim yapan Harun Babur, mesleğini memleketinde devam ettirmek için 2 yıl önce Ağrı'ya giderek çanta fabrikası kurdu.

1,5 yıldır çarkların döndüğü fabrikada istihdam edilen 70 kişi, özgün tasarımlı ve çeşitli renklerde çantalar üretmek için haftanın 5 günü iş başı yapıyor.

150 çeşit çantanın üretildiği fabrikada hazırlanan ürünler, ihraç ediliyor.