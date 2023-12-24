Şehitlere Yönelik Suç İçeren Paylaşımlara Soruşturma! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Harekete Geçti

Terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda şehit olan askerlere yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, paylaşımları yapanlar hakkında resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Şehitlere Yönelik Suç İçeren Paylaşımlara Soruşturma! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Harekete Geçti
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Sosyal medyada, terör örgütlerine yönelik operasyonlarda şehit olan askerlere yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımlarda bulunanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama geldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu paylaşımlarda bulunanlar hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ekşi Sözlük isimli sosyal paylaşım sitesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şehit olan askerlerimize yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımları yapanlar hakkında resen soruşturma başlatılmıştır." bilgisi verildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da şehitler ve ailelerine yönelik çirkin ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında soruşturma başlatıldığını, bir kişi için de gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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