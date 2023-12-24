6 Şehit Asker İçin Şırnak'ta Tören Yapıldı

Irak'ın kuzeyinde şehit olan 6 asker için Şırnak'ta tören düzenlendi. Şehit Enis Budak'ın naaşı Manisa'ya, Kemal Aslan'ın cenazesi Elazığ'a, Semih Yılmaz'ın naaşı Çorum'a, Abdulkadir İyem'in naaşı Gaziantep'e, Ahmet Arslan'ın cenazesi Yozgat'a, Cebrail Dündar'ın naaşı Mardin'e uğurlandı.

6 Şehit Asker İçin Şırnak'ta Tören Yapıldı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Çatışmada şehit olan 6 asker için Şırnak'ta, 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törende, şehitler Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan, Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz, Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan, Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehitlerin öz geçmişleri okundu.

İl Müftüsü Ahmet Dilek'in okuduğu duanın ardından şehitlerin cenazesi, ambulanslarla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

Şehit Enis Budak'ın naaşı Manisa'ya, Kemal Aslan'ın cenazesi Elazığ'a, Semih Yılmaz'ın naaşı Çorum'a, Abdulkadir İyem'in naaşı Gaziantep'e, Ahmet Arslan'ın cenazesi Yozgat'a, Cebrail Dündar'ın naaşı Mardin'e hava yoluyla uğurlandı.

Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vali Cevdet Atay, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kurumların temsilcileri ve askerler katıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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