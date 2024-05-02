Ailenin korunması ve güçlendirilmesi için eylem planı hazırlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UİD) Kızılcahamam Eliz oteldeki, Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı'nda, Almanya'dan Avustralya'ya, Bulgaristan'dan Hollanda'ya, İsveç'ten ABD'ye kadar dünyanın dört bir yanından gelen UID temsilcileri ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Yurt dışında yaşayan Türk ve akraba topluluklarının siyasi, kültürel ve ekonomik sorunları üzerine görüşmeler gerçekleştirilecek çalıştayın hayırlı olması temennisinde bulunan Göktaş, UİD'nin kuruluşunun 20'nci yıl dönümünü kutladı. Kendisinin de yıllar önce babası yurt dışına göçmüş bir annenin çocuğu olduğunu belirten Göktaş, şunları söyledi: