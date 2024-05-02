Ailenin korunması ve güçlendirilmesi için eylem planı hazırlandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile bağlarımızı sarsacak yaklaşım ve uygulamalara karşı teyakkuzda olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda hazırladığımız 'Ailenin Korunması ve Güçlenmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nı 15 Mayıs’ta açıklayacağız." dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UİD) Kızılcahamam Eliz oteldeki, Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı'nda, Almanya'dan Avustralya'ya, Bulgaristan'dan Hollanda'ya, İsveç'ten ABD'ye kadar dünyanın dört bir yanından gelen UID temsilcileri ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Yurt dışında yaşayan Türk ve akraba topluluklarının siyasi, kültürel ve ekonomik sorunları üzerine görüşmeler gerçekleştirilecek çalıştayın hayırlı olması temennisinde bulunan Göktaş, UİD'nin kuruluşunun 20'nci yıl dönümünü kutladı. Kendisinin de yıllar önce babası yurt dışına göçmüş bir annenin çocuğu olduğunu belirten Göktaş, şunları söyledi:
- Öz vatanından uzakta farklı iki kültürün arasında yaşamanın pek çok zorluğu da beraberinde getirdiğinin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Hepimiz kimliğimizle, inancımızla, değerlerimizle sınandık, hala da sınanıyoruz. Her ne kadar içinde yaşadığınız toplum için canla başla çalışıyor olsak da hiç beklemediğimiz bir anda geleceğe dair umutlarımızın yerle bir edildiğini birçok kez yaşadık. Şunu canıgönülden dile getirmek isterim ki bu süreçte insanı ayakta tutan sadece iki şey var, birincisi, sizi siz yapan, her şart ve koşulda sizlere destek olan aileniz. İkincisi ise bir parçası olduğunuz bu ülkeye, Türkiye’ye olan bağlılığınız, muhafaza ettiğiniz milli ve manevi değerlerinizdir. Yurt dışında yaşadığım süre boyunca bu iki değer ayakta durmamı, her şartta ve koşulda mücadele etmemi sağladı. Ailemden ve sizler gibi yurt dışında yaşayan kardeşlerimden aldığım güçle ülkemizi ve sahip olduğumuz değerlerimizi bulunduğum her platformda bir nişan gibi göğsümde taşıdım. Dünyanın neresinde olursanız olun, aynı gururu paylaştığımızı, aynı duyguları yaşadığımızı çok iyi biliyor, bunu gönülden hissediyorum.