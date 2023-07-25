AK Parti İmamoğlu'na nereye davet etti? İmamoğlu, yanıt verdi mi?

AK Parti İmamoğlu'nu da çağırdı

Bakan Özhaseki, İstanbul’un kentsel dönüşüm için özel bir çalışma grubu oluşturulduğunu söyledi. Özhaseki, bu gruba muhalefeti de katkı için çağırdıklarını belirterek, “Onları dinlemeden biz kendi düşündüğümüzü yaparsak daha sonra mırın kırınlar çıkıyor. İnşallah katkı sağlayabilirler." dedi.



Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yerinde Dönüşümde sayının 92 bin 764 olduğunu söyleyen Özhaseki, projeye cumartesi günü başlanacağını kaydetti. Özhaseki şunları kaydetti: “İnşaatlara başlıyoruz. Cumartesi günü bu projemize dair ilk temelimizi Malatya’da atacağız. Mesela Hatay için söylüyorum, Antakya merkezi yıkılmış. Adıyaman merkezi yıkılmış, o merkezleri biz imar ve inşa edeceğiz. Malatya’nın meydan projesini bakırcılar çarşısının olduğu yeri temel atıp bir de vatandaşın yerinde dönüşümü için hazırlıklarımıza başlıyoruz. Bu merkezler belki 1000 sene yaşayacak. Yıkıma uğramış şehrin merkezlerini, tarihi dokusuna uygun olarak biz inşa edeceğiz. Meydanın dışındaki güvenli yerlerde ise Yerinde Dönüşüm Projemizle vatandaşlarımız; her bir safhasını Bakanlığımızın kontrol edeceği süreçle kendi konutlarını, iş yerlerini inşa edecekler.



140 ALT SEKTÖR

“Bu zamana kadar rezerv alanlarda işe başlandı ama şehir merkezlerinde zemin etütleri yapılmakta olduğu için herhangi bir inşa faaliyeti başlamamıştı. Artık şehir merkezlerimizdeki zemin etüdü yapılan yerlerde ilk kazmayı vurarak bismillah diyoruz. Şehir merkezlerini canlandıracağız, yerel sektörü ki en az 140 alt sektör var, hepsini harekete geçireceğiz.”



ŞEHİR MERKEZLERİNDE YAPILAŞMA OLACAK MI?

“Mimari tasarımlara örnek oluşturması adına örnek binalar, konutlar inşa edeceğiz. Hatay’da da merkezde yapılaşmaya biz başlıyoruz. En fazla 5 katlı olacak, zemin +4 katı geçmeyecek. Kahramanmaraş’ta Azerbaycanlı kardeşlerimiz afetzede kardeşlerimize konut yapmak için yer göstermemizi istediler. Onların inşa faaliyetleri için yerimizi hazırladık.”



ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULDU

İstanbul’un kentsel dönüşü için özel hazırlık yapıldığını kaydeden Özhaseki, şöyle sürdürdü:

“Kentsel dönüşümü iyi uygulayan ilçeler var. Büyükşehir bilim adamları ile çalıştık diyor. Herkes bir şey söylüyor, doğrudur. Bugün hepsini davet edin, ne yapmak istediğimizi büyükşehir, 39 ilçeye bir de AFAD görevlilerini çağırın anlatın, nasıl bir çatı kuruluş ile bu işe gidileceğini söyleyin. Onların da fikirleri varsa, katkıda bulunmak istiyorlarsa çalışmalarını alın, bizim için kolaylık olacak bir şey varsa hepsini alın. Sonra da bir çalışma grubu oluşturun dedik. Bakan Yardımcımızla birlikte toplantı yapıyorlar.



DAVET EDİN DEDİM

“Çalışma grubu içerisine AK Parti’de çok iyi dönüşüm yapanlar var, CHP’de yok ama olsun. İnsanları ‘davet edin’ dedim. Çalışma grubuna doldurun dedim. Bu çalışma 1-2 ay gider. 1-2 ay içerisinde İstanbul’da kentsel dönüşümü nasıl yapacağımızı netleştirmiş oluruz. Onları dinlemeden biz kendi düşündüğümüzü yaparsak daha sonra mırın kırınlar çıkıyor. İnşallah katkı sağlayabilirler, hepsini davet ettik. Fikirlerini alacağız yol haritasını belirleyeceğiz.”



İMAMOĞLU DA ÇAĞIRILDI

“İmamoğlu da davet edildi. Personellerini gönderdiler kentsel dönüşüm ekiplerini gönderdiler, yol haritası çıkınca başkanları davet edip anlatacağım. Çünkü onların bir siyaset dili var. Ben daha önce kendilerine birkaç kez söyledim; deprem üzerinden siyaset olmaz, deprem üzerinden herhangi bir şekilde siyasi çıkar elde edilmez. En azından siyaset üstü görerek devam edelim diye teklif ettiğim için başkanları çağırıp İstanbul dönüşümünü şöyle yapacağım diye anlatacağım. Tahmin ediyorum 1 ay sonra yol haritası belli olur. Şimdi Çalışma grupları çalışıyorlar Bakanlıkta. Dediğim gibi 39 ilçede var, İstanbul Büyükşehirde var, AFAD da var. İstanbul Valiliği de var, hepsiyle çalışmamızı birlikte yürüteceğiz. Orada çatı kuruluş biziz. Burada yol haritası çıkarmaya uğraşacağız 3-4 hafta sürecek, ondan sonra netleşecek.”