AK Partili Esenler Belediyesi'nde grev! Belediye açıklama yaptı
AK Partili Esenler Belediyesi'nde temizlik işçileri iş bıraktı. Konuya ilişkin sosyal medyadan açıklama yapan Esenler Belediyesi "iş bırakma söz konusu değildir. Görüntüler bir yanlış anlaşılmadan ibarettir" açıklamasında bulundu.
AK Partili Esenler Belediyesi'nde çalışan temizlik işçileri iş bırakma eylemi başlattı.
Düşük maaş ve çalışma koşullarının iyileştirilmesin talep eden emekçiler yönetime seslendi.
400'ü aşkın işçi Esenler Belediyesi Personel AŞ. önünde toplandı.
Belediyeden konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada "Çalışanlarımızın mağdur olmayacağı miktarda sonuçlanacak şekilde devam etmekte olup, herhangi bir iş bırakma söz konusu değildir. Bugünkü görüntü bir yanlış anlaşılmadan ibarettir." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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