Aksaray Valiliği'nden deprem açıklaması

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 13.27'de merkez üssü Bor olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

- Aynı bölgede 2020 yılında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremden sonra TÜBiTAK kapsamında desteklenen proje ve AFAD desteği ile Hasan Dağı ve Tuz Gölü Fay Zonu, 5 GPS istasyonu ve farklı sensörlerle takip edilmektedir. Bugün, Niğde'nin Bor ilçesinde 5,3 büyüklüğünde meydana gelen deprem Hasan Dağı'ndaki istasyonlar tarafından kayıt edilmiştir. Mevcut bulgular ışığında şu anda volkanik hareketlilik ile ilgili tarafımıza ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değildir. Ayrıca meydana gelen depremin ardından ekiplerimiz ilimiz genelinde alan tarama faaliyetlerini tamamlamış olup, herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.