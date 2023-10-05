Aksaray'da Kaçakçılık Operasyonu

Aksaray'da bir kaçakçı canlı hayvan satışı yaparken yakalandı. Yasa dışı yollarla getirilen Mısır yılanı ve tarantulaya el konuldu.

Aksaray'da Kaçakçılık Operasyonu

Kaçakçılar iş başında. Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulan canlı hayvanı Aksaray'da satmaya çalışan A.A., paçayı ele verdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, satışa hazırlanan Mısır yılanı ve tarantulaya el koydu.

Ekipler, kentte ikamet eden A.A.'nın elinde bulundurduğu Mısır yılanı ve tarantulayı satmaya hazırlandığı bilgisine ulaştı.

Nevşehir-Aksaray karayolundaki bir akaryakıt istasyonunda A.A.'nın kullandığı otomobili durduran ekipler, şeffaf kutuda Mısır yılanı ve tarantula olduğunu tespit etti.

El konulan hayvanlar, Konya Karatay Hayvanat Bahçesine gönderildi. A.A. hakkında kaçakçılıktan işlem yapıldı.

# Aksaray # kaçakçılık
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