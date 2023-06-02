Tır araçları biçti: Ölü ve yaralılar var

Bahattin Yavuz'un kullandığı 06 DD 8108 plakalı tır, Aksaray-Konya kara yolu 55. kilometresinde karşı şeride geçerek, Muhammed Fatih Kaymak (31) kontrolündeki 68 ABM 541 plakalı otomobil ile Uğur Özcan (51) yönetimindeki 42 FJB 43 plakalı hafif ticari araca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobil ve hafif ticari araç sürücülerinin yanı sıra bu araçlardaki Mehmet (70) ve Yıldız Kaymak (69), Ümmügülsüm Koçak (42), Miraç (6) ile Şule Fatma Uzunay (46) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Bu kişilerden Yıldız Kaymak hastanedeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.