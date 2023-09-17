Alanya'da orman yangını! Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde orman yangını çıktı. Ormanlık alanın yerleşim yerlerine yakın bölgesinde çıkan yangına ekipler tarafından müdahale ediliyor.

Alanya'da orman yangını! Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor
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Antalya'nın Alanya ilçesindeki Uzunöz Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Dim Barajı yakınlarında meydana gelen orman yangınının nedeni henüz belirlenemedi.

Yerleşim yerlerine de yakın kısımdaki orman yangınında alevler rüzgarın da etkisiyle kısa süre içerisinde yayıldı.

Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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