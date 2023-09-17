Hızlı tren bilet fiyatlarına dev zam! TCDD'den yüzde 65'e varan artış

Hızlı tren bilet fiyatlarına zam yapıldı. Ankara- İstanbul hattı yüzde 33, Ankara - Eskişehir hattı ise yüzde 65 zamlandı.

Hızlı tren bilet fiyatlarına dev zam! TCDD'den yüzde 65'e varan artış
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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatlarına zam yaptı.

Uygulamaya giren zamlı tarife ile; 323 lira olan Ankara- İstanbul Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatı, 430 liraya yükseldi.

Ankara - Konya hattı bilet fiyatı146 liradan 200 liraya, Ankara - Eskişehir hattı 136 liradan 225 liraya, Ankara - Yozgat hattı bilet fiyatı ise 130 liradan 173 liraya çıkarıldı.

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