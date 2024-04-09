Altındağ 'da belediye işçilerinin eylemleri sürüyor!

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin göreve gelir gelmez ilk işi belediye bünyesinde çalışan işçilerin hak ettiği yüzde 30 maaş zammını geri çekmek oldu. İşçiler Altındağ Belediyesi Fen İşleri Kampüsü’nde duruma tepki gösterdi. Eyleme gelen bazı işçiler aynı akşam işten çıkarıldıklarını, telefonlarına gelen mesajla öğrendi.



Ankara Altındağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan 3 binden fazla işçi bayrama eylemle giriyor. AK Partili belediye başkanı Veysel Tiryaki seçilir seçilmez ilk iş olarak işçilere verilen yüzde 30'luk maaş zammı ek protokolünü iptal etti. Emekçiler Fen İşleri Kampüsünde eyleme başladı.



Eski Altındağ Belediye Başkanı Ak Partili Asım Balcı, toplu iş sözleşmesine ek olarak yüzde 30'luk zammı ek protokol olarak imzalamıştı. Ancak 31 Mart yerel seçimlerinde başkan değişti. Belediye başkanı olan Ak Partili Veysel Tiryaki ise yetkisini kullanarak protokolü kaldırdı. 70 işçi de işten çıkarıldı.



İşçiler olumlu bir sonuç alana kadar hak arayışına devam edeceklerini belirtti.





