Amasya'da korkunç kaza! Otomobille Yeşilırmak'a düştüler

Amasya'da görenleri hayrete düşüren bir trafik kazası meydana geldi. Boraboy Kavşağı Kale Çevriği mevkisinde ilerleyen Salim Ş. idaresindeki otomobil, takla atarak Yeşilırmak'a düştü.

Kaza, çevredeki vatandaşlar tarafından yetkililere ihbar edildi. İhbar üzerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sürücü ile otomobilde bulunan 8 yaşındaki Gazi Kaner K., 57 yaşındaki Zekiye K., 20 yaşındaki Ümit Ş. ve 85 yaşındaki Güllü Ş., kazada yaralandı.

Yarısı suya batmış araçtan ekipler tarafından çıkarılan ve Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Zekiye K, Güllü Ş. ve Salim Ş, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Araç vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.