Amasya'da Otobüs Kazası! 6 Kişi Hayatını Kaybetti Çok Sayıda Yaralı Var

Amasya’nın Merzifon ilçesinde otobüs kazası meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Amasya'da Otobüs Kazası! 6 Kişi Hayatını Kaybetti Çok Sayıda Yaralı Var
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Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yanındaki kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda acil sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor.

Ankara'dan Tokat'a gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsü, Merzifon OSB mevkisi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Olay yerine polis, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk incelemede otobüsteki 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 35 kişinin de yaralandığı belirlendi.

Amasya'da Otobüs Kazası! 6 Kişi Hayatını Kaybetti Çok Sayıda Yaralı Var - Resim : 1

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