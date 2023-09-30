Yağmurlar barajlardaki suyu arttırdı mı? Barajların doluluk oranlarını İSKİ açıkladı: 30 Eylül günü baraj doluluk oranları...

Baraj doluluk oranları şehir hayatı açısından oldukça önemlidir. İstanbul gibi kalabalık şehirlerde barajlardaki su oranları insanlar açısından çok kritiktir. İstanbullular barajlardaki su doluluk oranını merak ederek bu sorunun cevabını internette arayabilirler. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) verdiği bilgilere göre baraj doluluk oranları her gün güncellenerek açıklanır. Peki 30 Eylül 2023 günü itibariyle İstanbul'daki barajlarda su oranı kaça düştü?

İstanbul'daki barajlarda bulunan su oranı hem sıcak havalardan hem de kuraklıktan etkilenebilir. Bu durum sıcaklıkların tersine dönmesiyle artık daha umut vadeden bir hâl almıştır. Yağışların barajlardaki su oranını arttırması beklenirken güncel su durumu da merak konusudur. İstanbul'da 30 Eylül günü itibariyle barajların doluluk oranları kaça düştü?

30 EYLÜL GÜNÜ HANGİ BARAJDA NE KADAR SU KALDI?