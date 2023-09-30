Sıcaklıklar düşecek, kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji uyardı: 30 Eylül hava durumu...

Yağışların başlaması yurdun belli kesimlerinde sıcaklıkların düşmesine neden oldu. Bugün de Meteoroloji Genel Müdürlüğü belli bölgeleri özellikle yağışa karşı dikkatli olması için uyardı. Peki, 30 Eylül 2023 günü hava durumu nasıl olacak?

Sıcaklıklar düşecek, kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji uyardı: 30 Eylül hava durumu...
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Hava durumu insanların hayat kalitesini arttırması için önemli bir bilgidir. Günlük hayatındaki işlerini planlarken hava durumunu planlamak isteyen insanlar hava durumunun nasıl olduğunu öğrenmek isteyebilirler. Yağışlı havaların başlaması ile Türkiye'nin pek çok yerinde sonbahar artık etkisini hissettirmeye başlamıştır. Peki, 30 Eylül 2023 günü hava nasıl olacak? 

Yurdun batı kesimlerinde yağış nedeniyle sıcaklıkları düşmesi bekleniyorken yurdun diğer kısımlarında önemli sıcaklık değişiklikleri olması beklenmiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü belli bölgelerimizde yağışla beraber kuvvetli rüzgar ihtimaline karşı da uyarıda bulundu. Sıcaklıklar düşecek, kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji uyardı: 30 Eylül hava durumu... - Resim : 1

30 EYLÜL 2023 GÜNÜ İÇİN İL İL HAVA DURUMU 

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Tekirdağ'ın doğusu, Bursa ve Balıkesir’in kuzeyinde, Çanakkale’nin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

  • EDİRNE °C, 28°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • İSTANBUL °C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
  • KIRKLARELİ °C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • SAKARYA °C, 25°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

  • A.KARAHİSAR °C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
  • DENİZLİ °C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • İZMİR °C, 25°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • MUĞLA °C, 24°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Sıcaklıklar düşecek, kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji uyardı: 30 Eylül hava durumu... - Resim : 2

AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Isparta, Adana'nın doğusu, Osmaniye ile Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

  • ADANA °C, 29°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
  • ANTALYA °C, 28°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • HATAY °C, 26°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
  • MERSİN °C, 30°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzeybatısında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

  • ANKARA °C, 24°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
  • ESKİŞEHİR °C, 24°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
  • KONYA °C, 25°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • SİVAS °C, 26°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

  • BOLU °C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
  • KASTAMONU °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
  • SİNOP °C, 24°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ZONGULDAK °C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıklar düşecek, kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji uyardı: 30 Eylül hava durumu... - Resim : 3

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • AMASYA °C, 29°C
    Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • SAMSUN °C, 25°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • TOKAT °C, 29°C
    Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • TRABZON °C, 25°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri ile Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ERZURUM °C, 21°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • KARS °C, 20°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • MALATYA °C, 28°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • VAN °C, 24°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR °C, 31°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu
  • GAZİANTEP °C, 29°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • SİİRT °C, 30°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu,
  • ŞANLIURFA °C, 32°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu
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