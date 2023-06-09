Amasya'da seyir halindeki tır alev aldı
Amasya'da, seyir halindeki tırın dorsesi alev aldı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mersin'den Samsun'a giden Namık A. idaresindeki tırın dorsesinden, Şeyhyeni köyü yakınlarında alev çıkmaya başladı.
Yangını fark ederek aracı yol kenarına çeken sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu. Bu sırada sürücü, yangın tüpüyle alevleri söndürmeye çalıştı.
Yangın, bölgeye yönlendirilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken tırın dorsesinde hasar meydana geldi.
Kaynak: Anadolu AjansıTGB'den Van'da üye atağı Bursa'da büyük operasyon Tramvaylar çarpıştı: Çok sayıda yaralı var Zonguldak'ta feci kaza