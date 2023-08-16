Amasya'da uçuruma uçan aracı ağaç kurtardı! Sürücü kazayı şans eseri yaralı atlattı

Amasya'nın Taşova ilçesinde tabelaya çarparak uçuruma uçan otomobili ağaç kurtardı. Sürücü, kazayı yaralı olarak atlattı.

Amasya'da uçuruma uçan aracı ağaç kurtardı! Sürücü kazayı şans eseri yaralı atlattı
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Kaza, Taşova’ya bağlı Gürsu köyü Killik mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Sırma (66) idaresindeki 34 UG 1352 plakalı otomobil virajı alamayıp tabelaya çarparak, 20 metrelik uçuruma uçtu. Otomobil arazide bulunan bir ağaca çarparak durabildi.

ARAÇTAN KENDİ İMKANLARI İLE ÇIKTI!

Kazada yaralanan sürücü, kendi imkanlarıyla çıkarak olay yerine gelen sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Osman Sırma’nın yaklaşık 2,5 ay önce de evinin yandığı öğrenildi.

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# trafik kazası
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