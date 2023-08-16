Aksaray'da geri dönüşüm tesisi alevler içinde! 3 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı

Aksaray’da geri dönüşüm tesisinde sıkıştırılmış balyaların yanmasıyla başlayan yangın kısa sürede tesisi alevler içinde bıraktı. Açık alanda bulunan balyalar rüzgarında etkisiyle adeta alev topuna döndü. İşte olaya dair detaylar...

Aksaray'da geri dönüşüm tesisi alevler içinde! 3 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı
yangın
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Yangın, Aksaray - Adana Karayolu Organize Sanayi Bölgesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, tesise getirilen ve sıkıştırılarak balya haline getirilen geri dönüşüm malzemeleri bilinmeyen bir nedenden tutuştu.

ALEV TOPUNA DÖNDÜ!

Balyalar rüzgarın etkisiyle kısa sürede adeta alev topuna döndü. Dumanları gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 4 koldan yangına müdahale ederken, AFAD ekipleri de itfaiye ekiplerine destek verdi. Polis ve jandarma ekiplerinin bölgede güvenlik önlemleri aldığı yangında UMKE ve sağlık ekipleri de hazır bekledi.

Aksaray'da geri dönüşüm tesisi alevler içinde! 3 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı - Resim : 1

3 İTFAİYE ERİ FENALIK GEÇİRDİ!

Hava sıcaklığının 42 dereceye ulaştığı Aksaray’da hem hava sıcaklığı hem de yangının sıcaklığıyla 3 itfaiye eri fenalık geçirdi. Olay yerinde bulunan 112 Acil Yardım ekipleri tarafından müdahale edilen itfaiye erleri Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan itfaiye erlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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