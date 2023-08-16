Malatya'da yangın alarmı! Çıkan yangın evlere sıçradı

Malatya’da ikinci el eşya satışı yapılan bir iş yerinde yangın çıktı. Yaralananın olmadığı olayda çevredeki evlere sıçrayan yangın, büyük paniğe neden oldu.

Malatya'da yangın alarmı! Çıkan yangın evlere sıçradı
malatyada yangın

Olay, 14.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Koşu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Medeniyet Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ikinci el eşya satışı yapılan bir iş yerinde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin işi yerini sardığı yangın evlere sıçrarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Malatya'da yangın alarmı! Çıkan yangın evlere sıçradı - Resim : 1

İŞ YERİ KÜLE DÖNDÜ!

Ekipler tarafından caddenin çift taraflı trafiğe kapatıldığı olayda, yaklaşık 30 dakika süren bir çalışma sonrasında yangın kontrol altına alınırken, iş yeri küle döndü. Bir evin çatısının da etkilendiği yangında bahçede bulunan onlarca güvercin ise ekipler tarafından bulundu yerden alınarak güvenli bir bölgeye götürüldü.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da yangın alarmı! Çıkan yangın evlere sıçradı - Resim : 2

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