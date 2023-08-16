Hindistan'da dehşet anları! Toprak kayması ve sel onlarca can aldı

Hindistan'da artan yağışlar sonucunda onlarca insan can kaybı yaşarken yüzlerce evde kullanılamaz hale geldi.

Hindistan'da dehşet anları! Toprak kayması ve sel onlarca can aldı

Hindistan’ın Himaçal Pradeş eyaletindeki sel ve toprak kaymaları nedeniyle evlerin yıkıldığı anlar amatör kameralara yansıdı. Sel ve toprak kaymalarında en az 60 kişi hayatını kaybetti.

HİNDİSTAN'DA TOPRAK KAYMASI VE SEL 60 CAN ALDI


Hindistan’ın kuzeyindeki Himaçal Pradeş eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarının bilançosu ağırlaşıyor. Eyalet Başbakanlığı verilerine göre sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60’a ulaştı. Üç otoyol da dahil olmak üzere yaklaşık 700 yol ulaşıma kapandı. Elektrik ve su kaynaklarında da büyük hasar meydana geldi. Eyalet Başbakanı Sukhvinder Singh Sukhu yaptığı açıklamada;

- Eyaletimiz zorlu bir süreçten geçiyor ve son günlerde uzun süre iyileşemeyecek derecede yaralar aldık. Ancak biz halkın yanındayız ve onlara mümkün olan her türlü yardımı sağlayacağız.



ÇOK SAYIDA EV ÇÖKTÜ


Sel ve toprak kaymaları sonucu eyaletin başkenti Shimla’nın Krishna Nagar bölgesinde en az 8 ev yıkıldı. Mandi bölgesinde de toprak kayması sonucu zemini boşalan 2 katlı bir ev yerle bir oldu. Mandi’nin farklı noktasındaki tek katlı 3 ev de yıkıldı. Evlerin yıkıldığı anlar amatör kameralara yansıdı.

16.08.2023 14:40:19 TSI
NNNN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# hindistan # toprak kayması # can kaybı
Çok Okunanlar
Çilingir çağırmadan kapı açma yolları
Çilingir çağırmadan kapı açma yolları
16 Ağustos hava durumu raporu!
16 Ağustos hava durumu raporu!
Patatesin kıtır kıtır olmasını sağlayan tüyo! Deneyince aynı restoranlardaki gibi oluyor
Patatesin kıtır kıtır olmasını sağlayan tüyo! Deneyince aynı restoranlardaki gibi oluyor
SON DAKİKA! Deprem mi oldu?
SON DAKİKA! Deprem mi oldu?
Kışlıklar için kolları sıvama vakti! Antioksidan deposu kışlık biber sosu tarifi
Kışlıklar için kolları sıvama vakti! Antioksidan deposu kışlık biber sosu tarifi
Öne Çıkanlar "Erdoğan keşke CHP'yi de kurtarsaydı!" | Av. Erdem Cömert'ten dikkat çeken siyaset analizi "Erdoğan keşke CHP'yi de kurtarsaydı!" | Av. Erdem Cömert'ten dikkat çeken siyaset analizi Rusya Ukrayna savaşından edindiği ganimetleri sergiliyor! Rusya Ukrayna savaşından edindiği ganimetleri sergiliyor!