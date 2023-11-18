Anadolu Otoyolu'nda Kaza! 10 Kilometrelik Araç Kuyruğu Oluştu

Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Anadolu Otoyolu'nda Kaza! 10 Kilometrelik Araç Kuyruğu Oluştu
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Ankara istikametinde seyreden sürücüsünün kimliği henüz bilinmeyen kamyonet, Körfez ilçesi Şirinyalı mevkiinde aynı istikamette giden henüz plakası ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen bir araçla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nda Kaza! 10 Kilometrelik Araç Kuyruğu Oluştu - Resim : 1

Kamyonette sıkışan sürücü ile yanındaki 2 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapatılan otoyolun Ankara istikameti, kamyonetin kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

Anadolu Otoyolu'nda Kaza! 10 Kilometrelik Araç Kuyruğu Oluştu - Resim : 2

Kamyonetin çarptığı aracın kaçan sürücüsü aranıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Anadolu Otoyolu # kaza
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