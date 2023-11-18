Anadolu Otoyolu'nda Kaza! 10 Kilometrelik Araç Kuyruğu Oluştu

Ankara istikametinde seyreden sürücüsünün kimliği henüz bilinmeyen kamyonet, Körfez ilçesi Şirinyalı mevkiinde aynı istikamette giden henüz plakası ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen bir araçla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kamyonette sıkışan sürücü ile yanındaki 2 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapatılan otoyolun Ankara istikameti, kamyonetin kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

Kamyonetin çarptığı aracın kaçan sürücüsü aranıyor.