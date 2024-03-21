Ankara'da depo alevler içinde kaldı!

Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana gelen yangın korku saçtı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Ankara'da depo alevler içinde kaldı!
Editör: Yağmur Biçen
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana gelen yangın korku saçtı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgilere göre, Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi 107. Cadde'de bulunan bir depoda sabah saatlerinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahele ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# yangın # ankara
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