Ankara'da Doğal Gaz Patlaması Meydana Geldi: 1 ölü

Ankara'nın Mamak ilçesinde 6 katlı apartmanın girişinde doğal gaz patlaması sonucu yangın çıktı, 1 kişi yaşamını yitirdi.

Ankara'da Doğal Gaz Patlaması Meydana Geldi: 1 ölü

Küçük Kayaş Mahallesi 1856 Sokak'taki bir apartmandan sabah 07.10 sularında patlama sesi duyuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliği aldı. İtfaiye ekipleri ise patlamanın ardından çıkan yangına müdahale etti.

Ankara'da Doğal Gaz Patlaması Meydana Geldi: 1 ölü

Patlamanın yaşandığı giriş kattaki evinde bulunan 68 yaşındaki Fatma Köse'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, TRT Haber'e yaptığı açıklamada, yangının söndürüldüğünü ve binanın boşaltıldığını söyledi. 

Ankara'da Doğal Gaz Patlaması Meydana Geldi: 1 ölü - Resim : 1Patlama nedeniyle çevredeki binalarda hasar oluşurken bazı dairelerde yaşayanlar tahliye edildi. İtfaiye, doğal gaz ve polis ekipleri olayın ardından binadaki incelemelerini sürdürüyor. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve konuyla ilgili gerekli teknik, yasal incelemelerin sürdürüldüğü bildirildi.

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# doğalgaz patlaması # ankara
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