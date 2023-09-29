AFAD ve Kandilli verilerine göre bugün deprem yaşanan iller... 29 Eylül 2023 günü yaşanan depremler...
Deprem hayatımızın önemli bir gerçeği. Her doğal afette olduğu gibi depremde de önemli olan hazırlıklı olmak ve önlem almak. Çok sayıda fay hattının bulunduğu Türkiye'de her gün insanlar yaşadıkları yerde deprem olup olmadığını merak ediyorlar. Peki 29 Eylül 2023 günü hangi şehirlerde deprem oldu?
Bir deprem kuşağında bulunan Türkiye'de deprem her zaman hazırlıklı olunması gereken bir afettir. Her gün çok sayıda depremin yaşadığı Türkiye'de bu depremlerin bir kısmı hissedilirken bir kısmı da hiç hissedilmemektedir. Bu nedenle insanlar internette "Bugün deprem mi oldu?" sorusunun cevabını arayabilirler.
Maraş depreminden beridir her gün internette en çok aranan sorulardan biri hangi şehirlerde kaç şiddetinde deprem olduğu olmuştur. Peki 29 Eylül 2023 günü hangi illerde deprem oldu?
KANDİLLİ RASATHANESİNE GÖRE 29 EYLÜL'DE YAŞANAN SON DEPREMLER
2023.09.29 08:02:40 37.0713 28.4548 10.9 -.- 2.2 -.- ELMALI-ULA (MUGLA)
2023.09.29 07:58:53 38.2895 38.6253 2.2 -.- 2.3 -.- PELITLI-(MALATYA)
2023.09.29 07:30:38 35.8913 35.8065 7.2 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
2023.09.29 07:27:12 38.0597 36.5405 4.4 -.- 1.6 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.09.29 07:22:52 37.4027 37.1198 9.9 -.- 1.4 -.- NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.09.29 07:18:57 37.0740 28.4357 5.4 -.- 2.5 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA)
2023.09.29 06:55:15 41.8210 36.8512 14.4 -.- 2.1 -.- SAMSUN ACIKLARI (KARADENIZ)
2023.09.29 06:22:11 38.3828 37.4122 2.0 -.- 2.3 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.09.29 06:14:17 37.8265 37.6780 5.0 -.- 3.4 3.3 OZAN-GOLBASI (ADIYAMAN)
2023.09.29 06:12:12 38.2248 38.5875 5.0 -.- 3.6 3.7 SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
2023.09.29 06:05:13 38.0250 36.4198 5.0 -.- 1.9 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.09.29 05:24:56 38.7822 37.5132 6.5 -.- 1.7 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS)
2023.09.29 04:40:08 39.0507 29.8828 5.0 -.- 2.5 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA)
2023.09.29 04:14:45 37.3720 39.0087 6.1 -.- 1.5 -.- YILDIZ-(SANLIURFA)
2023.09.29 04:11:27 38.1715 37.0728 4.3 -.- 1.7 -.- KALEALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.09.29 03:45:02 38.1428 36.6393 8.2 -.- 1.6 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.09.29 03:37:00 38.5492 39.3722 5.4 -.- 1.4 -.- DEREBOGAZI-(ELAZIG)
2023.09.29 03:33:31 37.3908 38.6758 8.5 -.- 1.7 -.- KARACA-BOZOVA (SANLIURFA)
2023.09.29 03:17:49 38.1053 38.5197 6.3 -.- 1.6 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
2023.09.29 03:17:42 35.9208 35.8480 7.4 -.- 1.6 -.- DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY)
2023.09.29 02:52:07 39.0213 37.5148 5.7 -.- 2.0 -.- MESCIT-KANGAL (SIVAS)
2023.09.29 02:42:44 35.1013 33.1610 8.8 -.- 3.1 3.1 KIBRIS-ZUMRUTKOY
2023.09.29 02:19:22 38.4367 37.3338 1.1 -.- 1.5 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)
2023.09.29 02:17:19 38.1210 38.4418 5.0 -.- 2.1 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
2023.09.29 01:54:17 38.4022 37.4455 12.8 -.- 1.0 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.09.29 01:50:29 38.3762 37.4498 16.6 -.- 0.9 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.09.29 01:45:26 38.4588 37.3145 5.0 -.- 1.3 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.09.29 01:31:26 38.1975 37.8847 16.2 -.- 1.5 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.09.29 01:12:56 37.9460 27.1628 3.1 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2023.09.29 01:05:38 38.3842 39.1603 5.0 -.- 2.9 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG)
2023.09.29 00:33:35 35.9283 35.1808 1.8 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
2023.09.29 00:11:48 38.0945 32.6015 12.6 -.- 1.1 -.- SARICALAR-SELCUKLU (KONYA)
2023.09.29 00:08:38 37.9822 36.3367 5.5 -.- 2.9 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
AFAD'IN VERİLERİNE GÖRE 29 EYLÜL'DE YAŞANAN DEPREMLER
2023-09-29 08:33:54 38.208 37.354 7.04 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş) 604590
2023-09-29 08:02:41 37.078 28.438 7.0 ML 2.0 Ula (Muğla) 604589
2023-09-29 07:58:54 38.24 38.634 8.63 ML 2.2 Pütürge (Malatya) 604588
2023-09-29 07:27:12 38.039 36.518 6.74 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş) 604587
2023-09-29 07:22:52 37.444 37.152 6.22 ML 1.5 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 604585
2023-09-29 07:18:57 37.076 28.451 6.98 ML 2.4 Ula (Muğla) 604583
2023-09-29 06:55:14 41.766 37.007 8.01 ML 2.1 Karadeniz - [49.00 km] Terme (Samsun) 604584
2023-09-29 06:44:28 38.141 38.552 7.01 ML 1.0 Sincik (Adıyaman) 604586
2023-09-29 06:22:11 38.372 37.422 7.01 ML 2.4 Elbistan (Kahramanmaraş) 604582
2023-09-29 06:14:18 37.784 37.639 8.74 ML 3.5 Gölbaşı (Adıyaman) 604569
2023-09-29 06:12:13 38.241 38.64 11.17 ML 3.8 Pütürge (Malatya) 604570
2023-09-29 05:24:56 38.804 37.436 7.08 ML 1.7 Gürün (Sivas) 604576
2023-09-29 04:40:09 39.018 29.894 7.03 ML 2.2 Altıntaş (Kütahya) 604575
2023-09-29 04:38:56 39.034 29.909 7.31 ML 2.4 Altıntaş (Kütahya) 604574
2023-09-29 04:14:47 37.427 38.684 6.97 ML 1.0 Bozova (Şanlıurfa) 604573
2023-09-29 04:11:28 38.168 37.07 7.07 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş) 604572
2023-09-29 04:10:44 38.436 39.177 7.12 ML 1.1 Sivrice (Elazığ) 604571
2023-09-29 03:48:39 38.227 38.709 7.07 ML 1.1 Pütürge (Malatya) 604578
2023-09-29 03:45:03 38.086 36.489 9.48 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş) 604577
2023-09-29 03:40:06 38.177 38.569 6.98 ML 1.0 Battalgazi (Malatya) 604581
2023-09-29 03:39:00 38.456 39.148 6.94 ML 1.1 Sivrice (Elazığ) 604580
2023-09-29 03:37:03 38.39 39.186 7.02 ML 1.3 Sivrice (Elazığ) 604579
2023-09-29 03:33:32 37.427 38.688 7.01 ML 1.8 Bozova (Şanlıurfa) 604568
2023-09-29 03:28:58 37.845 27.52 6.91 ML 1.1 Germencik (Aydın) 604567
2023-09-29 03:17:49 38.129 38.498 7.05 ML 1.6 Sincik (Adıyaman) 604566
2023-09-29 03:17:44 36.055 35.907 11.48 ML 2.0 Akdeniz - Antakya Körfezi - [05.87 km] Samandağ (Hatay) 604565
2023-09-29 02:52:07 39.064 37.559 10.22 ML 2.1 Kangal (Sivas) 604563
2023-09-29 02:42:38 34.475 33.34 6.64 ML 3.0 Akdeniz 604564
2023-09-29 02:19:21 38.398 37.281 7.0 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş) 604561
2023-09-29 02:17:20 38.095 38.452 9.21 ML 2.1 Çelikhan (Adıyaman) 604560
2023-09-29 02:16:56 38.099 38.469 7.1 ML 1.2 Sincik (Adıyaman) 604562
2023-09-29 01:45:25 38.466 37.32 6.8 ML 1.4 Darende (Malatya) 604558
2023-09-29 01:31:27 38.168 37.822 7.0 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya) 604559
2023-09-29 01:25:58 40.074 28.268 7.09 ML 1.2 Mustafakemalpaşa (Bursa) 604556
2023-09-29 01:12:57 37.969 27.15 6.97 ML 1.3 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.56 km] Menderes (İzmir) 604557
2023-09-29 01:05:38 38.404 39.184 7.41 ML 3.0 Sivrice (Elazığ) 604554
2023-09-29 01:05:11 37.242 37.055 7.11 ML 1.0 Pazarcık (Kahramanmaraş) 604555
2023-09-29 00:08:38 37.959 36.277 7.0 ML 3.0 Göksun (Kahramanmaraş) 604553