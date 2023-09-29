AFAD ve Kandilli verilerine göre bugün deprem yaşanan iller... 29 Eylül 2023 günü yaşanan depremler...

Bir deprem kuşağında bulunan Türkiye'de deprem her zaman hazırlıklı olunması gereken bir afettir. Her gün çok sayıda depremin yaşadığı Türkiye'de bu depremlerin bir kısmı hissedilirken bir kısmı da hiç hissedilmemektedir. Bu nedenle insanlar internette "Bugün deprem mi oldu?" sorusunun cevabını arayabilirler.

Maraş depreminden beridir her gün internette en çok aranan sorulardan biri hangi şehirlerde kaç şiddetinde deprem olduğu olmuştur. Peki 29 Eylül 2023 günü hangi illerde deprem oldu?

KANDİLLİ RASATHANESİNE GÖRE 29 EYLÜL'DE YAŞANAN SON DEPREMLER

2023.09.29 08:02:40 37.0713 28.4548 10.9 -.- 2.2 -.- ELMALI-ULA (MUGLA)

2023.09.29 07:58:53 38.2895 38.6253 2.2 -.- 2.3 -.- PELITLI-(MALATYA)

2023.09.29 07:30:38 35.8913 35.8065 7.2 -.- 1.9 -.- AKDENIZ

2023.09.29 07:27:12 38.0597 36.5405 4.4 -.- 1.6 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.09.29 07:22:52 37.4027 37.1198 9.9 -.- 1.4 -.- NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2023.09.29 07:18:57 37.0740 28.4357 5.4 -.- 2.5 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA)

2023.09.29 06:55:15 41.8210 36.8512 14.4 -.- 2.1 -.- SAMSUN ACIKLARI (KARADENIZ)

2023.09.29 06:22:11 38.3828 37.4122 2.0 -.- 2.3 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.09.29 06:14:17 37.8265 37.6780 5.0 -.- 3.4 3.3 OZAN-GOLBASI (ADIYAMAN)

2023.09.29 06:12:12 38.2248 38.5875 5.0 -.- 3.6 3.7 SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)

2023.09.29 06:05:13 38.0250 36.4198 5.0 -.- 1.9 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.09.29 05:24:56 38.7822 37.5132 6.5 -.- 1.7 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS)

2023.09.29 04:40:08 39.0507 29.8828 5.0 -.- 2.5 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA)

2023.09.29 04:14:45 37.3720 39.0087 6.1 -.- 1.5 -.- YILDIZ-(SANLIURFA)

2023.09.29 04:11:27 38.1715 37.0728 4.3 -.- 1.7 -.- KALEALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.09.29 03:45:02 38.1428 36.6393 8.2 -.- 1.6 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.09.29 03:37:00 38.5492 39.3722 5.4 -.- 1.4 -.- DEREBOGAZI-(ELAZIG)

2023.09.29 03:33:31 37.3908 38.6758 8.5 -.- 1.7 -.- KARACA-BOZOVA (SANLIURFA)

2023.09.29 03:17:49 38.1053 38.5197 6.3 -.- 1.6 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)

2023.09.29 03:17:42 35.9208 35.8480 7.4 -.- 1.6 -.- DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY)

2023.09.29 02:52:07 39.0213 37.5148 5.7 -.- 2.0 -.- MESCIT-KANGAL (SIVAS)

2023.09.29 02:42:44 35.1013 33.1610 8.8 -.- 3.1 3.1 KIBRIS-ZUMRUTKOY

2023.09.29 02:19:22 38.4367 37.3338 1.1 -.- 1.5 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)

2023.09.29 02:17:19 38.1210 38.4418 5.0 -.- 2.1 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)

2023.09.29 01:54:17 38.4022 37.4455 12.8 -.- 1.0 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.09.29 01:50:29 38.3762 37.4498 16.6 -.- 0.9 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.09.29 01:45:26 38.4588 37.3145 5.0 -.- 1.3 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.09.29 01:31:26 38.1975 37.8847 16.2 -.- 1.5 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.09.29 01:12:56 37.9460 27.1628 3.1 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2023.09.29 01:05:38 38.3842 39.1603 5.0 -.- 2.9 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG)

2023.09.29 00:33:35 35.9283 35.1808 1.8 -.- 2.1 -.- AKDENIZ

2023.09.29 00:11:48 38.0945 32.6015 12.6 -.- 1.1 -.- SARICALAR-SELCUKLU (KONYA)

2023.09.29 00:08:38 37.9822 36.3367 5.5 -.- 2.9 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

AFAD'IN VERİLERİNE GÖRE 29 EYLÜL'DE YAŞANAN DEPREMLER

2023-09-29 08:33:54 38.208 37.354 7.04 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş) 604590

2023-09-29 08:02:41 37.078 28.438 7.0 ML 2.0 Ula (Muğla) 604589

2023-09-29 07:58:54 38.24 38.634 8.63 ML 2.2 Pütürge (Malatya) 604588

2023-09-29 07:27:12 38.039 36.518 6.74 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş) 604587

2023-09-29 07:22:52 37.444 37.152 6.22 ML 1.5 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 604585

2023-09-29 07:18:57 37.076 28.451 6.98 ML 2.4 Ula (Muğla) 604583

2023-09-29 06:55:14 41.766 37.007 8.01 ML 2.1 Karadeniz - [49.00 km] Terme (Samsun) 604584

2023-09-29 06:44:28 38.141 38.552 7.01 ML 1.0 Sincik (Adıyaman) 604586

2023-09-29 06:22:11 38.372 37.422 7.01 ML 2.4 Elbistan (Kahramanmaraş) 604582

2023-09-29 06:14:18 37.784 37.639 8.74 ML 3.5 Gölbaşı (Adıyaman) 604569

2023-09-29 06:12:13 38.241 38.64 11.17 ML 3.8 Pütürge (Malatya) 604570

2023-09-29 05:24:56 38.804 37.436 7.08 ML 1.7 Gürün (Sivas) 604576

2023-09-29 04:40:09 39.018 29.894 7.03 ML 2.2 Altıntaş (Kütahya) 604575

2023-09-29 04:38:56 39.034 29.909 7.31 ML 2.4 Altıntaş (Kütahya) 604574

2023-09-29 04:14:47 37.427 38.684 6.97 ML 1.0 Bozova (Şanlıurfa) 604573

2023-09-29 04:11:28 38.168 37.07 7.07 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş) 604572

2023-09-29 04:10:44 38.436 39.177 7.12 ML 1.1 Sivrice (Elazığ) 604571

2023-09-29 03:48:39 38.227 38.709 7.07 ML 1.1 Pütürge (Malatya) 604578

2023-09-29 03:45:03 38.086 36.489 9.48 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş) 604577

2023-09-29 03:40:06 38.177 38.569 6.98 ML 1.0 Battalgazi (Malatya) 604581

2023-09-29 03:39:00 38.456 39.148 6.94 ML 1.1 Sivrice (Elazığ) 604580

2023-09-29 03:37:03 38.39 39.186 7.02 ML 1.3 Sivrice (Elazığ) 604579

2023-09-29 03:33:32 37.427 38.688 7.01 ML 1.8 Bozova (Şanlıurfa) 604568

2023-09-29 03:28:58 37.845 27.52 6.91 ML 1.1 Germencik (Aydın) 604567

2023-09-29 03:17:49 38.129 38.498 7.05 ML 1.6 Sincik (Adıyaman) 604566

2023-09-29 03:17:44 36.055 35.907 11.48 ML 2.0 Akdeniz - Antakya Körfezi - [05.87 km] Samandağ (Hatay) 604565

2023-09-29 02:52:07 39.064 37.559 10.22 ML 2.1 Kangal (Sivas) 604563

2023-09-29 02:42:38 34.475 33.34 6.64 ML 3.0 Akdeniz 604564

2023-09-29 02:19:21 38.398 37.281 7.0 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş) 604561

2023-09-29 02:17:20 38.095 38.452 9.21 ML 2.1 Çelikhan (Adıyaman) 604560

2023-09-29 02:16:56 38.099 38.469 7.1 ML 1.2 Sincik (Adıyaman) 604562

2023-09-29 01:45:25 38.466 37.32 6.8 ML 1.4 Darende (Malatya) 604558

2023-09-29 01:31:27 38.168 37.822 7.0 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya) 604559

2023-09-29 01:25:58 40.074 28.268 7.09 ML 1.2 Mustafakemalpaşa (Bursa) 604556

2023-09-29 01:12:57 37.969 27.15 6.97 ML 1.3 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.56 km] Menderes (İzmir) 604557

2023-09-29 01:05:38 38.404 39.184 7.41 ML 3.0 Sivrice (Elazığ) 604554

2023-09-29 01:05:11 37.242 37.055 7.11 ML 1.0 Pazarcık (Kahramanmaraş) 604555

2023-09-29 00:08:38 37.959 36.277 7.0 ML 3.0 Göksun (Kahramanmaraş) 604553