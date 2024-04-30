Ankara'da feci kaza! Arıza yapan aracını kaldırmak için çağırdığı kamyonun altında kaldı

Ankara'da arıza yapan aracını yoldan kaldırmak için yardıma çağırdığı kamyonun altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Ankara'da feci kaza! Arıza yapan aracını kaldırmak için çağırdığı kamyonun altında kaldı
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Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 DYC 87 plakalı kamyonet, Gölbaşı istikametine seyir halindeyken Mevlana Bulvarı üzerinde arıza yaptı.

Kamyonetini sağ şeride çeken sürücü, aracını yoldan kaldırmak için bölgeye vinç ile kamyon çağırdı.

Arıza yapan kamyonetini vinçle kamyonun kasasına yükletmek isteyen sürücü, yardıma gelen 33 VZ 058 plakalı kamyonun geri ilerlediği sırada altında kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kamyonet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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