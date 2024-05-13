Ankara’da feci kaza! Hızlı tren köprüsü ayağına çarptı…

Kaza, Polatlı Eskişehir yolu üzeri, Polatlı OSB önünde 07.00 sıralarında meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, Tuncay Yılmaz idaresindeki 16 AEF 142 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek hızlı tren köprüsü ayağına çarptı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Araçta sıkışan 5 kişi Ankara Büyükşehir Belediyesi Polatlı İtfaiye Ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.



Kazada Halil Yılmaz (70), Tuncay Yılmaz (53) ve Handan Turan (53) olay yerinde hayatını kaybederken Emre T. ve Şaban Y. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.