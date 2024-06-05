Türk Ortodoks Patrikhanesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Erenerol, Heybeliada Ruhban Okulu’nu anlattı

Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılmasını savunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in suç işlediğini söyledi. Bakanın devlet stratejisine aykırı hareket ettiğini belirtti.

Türk Ortodoks Patrikhanesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Sevgi Erenerol, Heybeliada Ruhban Okulu’nun dünü ve bugününü Ulusal Kanal’a anlattı.

Okul, 1844’te din adamı yetiştirmek için açıldı. 1923’te kadar Yüksek Ortodoks Teoloji Okulu adını taşıdı. 1948’de Amerika’dan atanan ve bir gecede Türk vatandaşı yapılan Fener Rum Ortodoks Kilisesi Papazı Athenagoras (ATHENAGIROS) okulun lise olan statüsünü yüksekokula çevirdi.

Heybeliada Ruhban Okulu’nun yüksekokula çevrilmesindeki amaç İstanbul’daki Rum Ortodoksların dini vecibeleri yerine getirmesinin çok ötesindeydi. Ana hedef Fener Rum Kilisesinin ekümenikliğini ilan edilmesiydi.

Bakanlığa bağlanmak istemeyen ve kendi kurallarına göre hareket eden Ruhban Okulu, 1971 yılında kapatıldı. Böylece Heybeliada Ruhban Okulu eskisi gibi lise statüsüne geri döndü.

Etki ajanlığının merkezi konumundaki Ruhban Okulu’na yeterli sayıda öğrenciyi bulunamayınca eğitim-öğretim hayatına ara verildi.

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği’nin doğrudan yönettiği, seçimlerine müdahale ettiği Fener Rum Ortodoks Kilisesi ekümenik olma çabasına devam ediyor.

Türkiye’nin ulusal güvenlik tehdidi olarak gördüğü konuda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in Helbeliada Ruhban Okulu ziyaret etmesi ve okulun açılmasını savunması hükümetin son dönemde Amerikancı politikalarının ürünü olarak değerlendiriliyor.