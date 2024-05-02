Ankara'da ilginç kaza! Otomobil apartmanın bahçesine düştü

Ankara'da ilginç bir kaza meydana geldi. Çankaya'da kontrolden çıkan otomobil, bir apartmanın arka bahçesine düştü. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ankara'da ilginç kaza! Otomobil apartmanın bahçesine düştü
Editör: Yasin Kerim Aşan

Ankara'da ilginç bir trafik kazası yaşandı. Kaza Çankaya ilçesinde, Keklikpınarı Mahallesi'nde 899. Cadde'de meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 EBF 673 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, yaklaşık 10 metre yükseklikten bir apartmanın bahçesine düştü.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# ankara # trafik kazası # çankaya
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