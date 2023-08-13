Ankara'da işçiler yedikleri yemekten zehirlendi! 13 kişi hastanelik oldu

Ankara'da bir inşaat firmasında emekçi olan işçiler yedikleri yemekten zehirlendi. Emekçiler hastanelik olurken, firmadan bir açıklama gelmedi.

Ankara'da işçiler yedikleri yemekten zehirlendi! 13 kişi hastanelik oldu

Ankara'da inşaat firmalarına hizmet veren bir yemek şirketinin dağıttığı yemeklerden yiyen 13 inşaat işçisi zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Çankaya, Gölbaşı ve Altındağ'da çeşitli inşaat firmalarında çalışan işçiler, aynı şirketin çıkardığı yemekten yedikten sonra mide bulantısı ve ishal şikayetiyle hastanelere başvurdu.

Yemekten zehirlendikleri belirlenen işçilerin tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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