Ankara'da metro seferlerinde aksama! Metro duraklarını su bastı

Başkent Ankara'yı vuran kuvvetli sağanak yağış, kentte hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Ankara'da 2 gündür akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

Yoğun yağışla birlikte bazı metro duraklarını da su bastı, ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Yenimahalle ve Atatürk Kültür Merkezi metro istasyonları arasında kuvvetli yağışın ardından su seviyesi yükseldi. 15 Temmuz Kızılay hattına gitmek isteyenler Yenimahalle istasyonunda inerek, buradan ring otobüsleriyle ulaşım sağladı.

Otobüs bekleyenler istasyonda yoğunluk oluşturdu.