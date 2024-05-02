Ankara'da metro seferlerinde aksama! Metro duraklarını su bastı

Başkent Ankara'da kuvvetli yağış hayatı adeta felç etti. Kentte yağışın ardından bazı metro duraklarını su basarken metro seferlerinde de aksama yaşandı. Söz konusu aksaklık nedeniyle ulaşım ring otobüsleriyle sağlandı.

Ankara'da metro seferlerinde aksama! Metro duraklarını su bastı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Başkent Ankara'yı vuran kuvvetli sağanak yağış, kentte hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Ankara'da 2 gündür akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

Yoğun yağışla birlikte bazı metro duraklarını da su bastı, ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Yenimahalle ve Atatürk Kültür Merkezi metro istasyonları arasında kuvvetli yağışın ardından su seviyesi yükseldi. 15 Temmuz Kızılay hattına gitmek isteyenler Yenimahalle istasyonunda inerek, buradan ring otobüsleriyle ulaşım sağladı.

Otobüs bekleyenler istasyonda yoğunluk oluşturdu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# ankara # metro # yağmur
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