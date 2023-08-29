Ankara'da resepsiyon! Dominik Cumhuriyeti 'Restorasyon Günü' 160. yıl dönümü

Dominik Cumhuriyeti'nin "Restorasyon Günü"nün 160. yıl dönümü için Ankara'da resepsiyon düzenlendi.

Ankara'da resepsiyon! Dominik Cumhuriyeti 'Restorasyon Günü' 160. yıl dönümü
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Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Elvis Antonio Alam Lora ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen resepsiyona, Cibuti'nin Ankara Büyükelçisi Aden Houssein Abdillahi, Dışişleri Bakanlığı Kuzey ve Latin Amerika Genel Müdür Yardımcısı Ceylan Özen Erişen, bazı ülkelerin büyükelçileri ve çok sayıda davetli katıldı.

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Burada konuşan Büyükelçi Lora, resepsiyona katılımlarından dolayı konuklara teşekkür edip;

- Bu gece, ülkemizin bağımsızlığının yeniden kazanılmasını mümkün kılan tüm vatanseverleri saygıyla anıyoruz.

 Büyükelçi Abdillahi de Dominik Cumhuriyeti'nin 160. "Restorasyon Günü"nü kutlama münasebetiyle resepsiyonda bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Dışişleri Bakanlığı Kuzey ve Latin Amerika Genel Müdür Yardımcısı Erişen:

- Restorasyon Günü'nün 160. yıl dönümü vesilesiyle Dominik Cumhuriyeti'nin dost halkına ve hükümetine Bakanlığım ve şahsım adına en içten tebriklerimizi iletmek istiyorum.

Türkiye ve Dominik Cumhuriyeti'nde 2013-2019 yıllarında karşılıklı büyükelçiliklerin açılmasını hatırlatan Erişen, iki ülkenin daha da yakınlaştığına işaret etti.

Dominik Cumhuriyeti'ne özgü yerel dans performansı sergilendi ve misafirlere geleneksel yemekler servis edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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